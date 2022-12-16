وجهت الاستشارية النفسية دعاء زهران، نصائح للسعوديات المتزوجات من أجنبي، وكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.

وقالت زهران خلال حديثها لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الآثار النفسية والاجتماعية على الأبناء نتيجة زواج سعودية من أجنبي، تأتي من داخل الأسرة الأم والأب.

وتابعت زهران: يجب ألا يشعر الأبناء أنهم أقل من غيرهم أو أن وضعهم الاجتماعي مختلف عن الغير.

الإنسان يقيم بسلوكه

أضافت الاستشارية النفسية أنه يجب أن نركز دائمًا على أن الإنسان يقيم بسلوكه وخلقه وليس بجنسيته ولونه.

ووجهت نصيحة للسيدات المتزوجات من غير السعوديين، قائلة: يجب أن تهيئي أسرتك بشكل طبيعي، مضيفة أن احترامك لزوجك يجيب أن ينعكس على كل من حولك.

وأشارت إلى أن الاحترام المتبادل يحسِّن كثيرًا من العلاقات المجتمعية وخاصة الأسرية.