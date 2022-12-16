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وجهت الاستشارية النفسية دعاء زهران، نصائح للسعوديات المتزوجات من أجنبي، وكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
الآثار النفسية والاجتماعية على الأبناء من زواج السعودية من أجنبي..
مستشارة أسرية: على الأبوين ألا يشعروا الأبناء بأي نقص عن غيرهم ويعيشون بشكل طبيعي @DodeeZahran#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zYWXq9wUN2قد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 15, 2022
وقالت زهران خلال حديثها لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن الآثار النفسية والاجتماعية على الأبناء نتيجة زواج سعودية من أجنبي، تأتي من داخل الأسرة الأم والأب.
وتابعت زهران: يجب ألا يشعر الأبناء أنهم أقل من غيرهم أو أن وضعهم الاجتماعي مختلف عن الغير.
أضافت الاستشارية النفسية أنه يجب أن نركز دائمًا على أن الإنسان يقيم بسلوكه وخلقه وليس بجنسيته ولونه.
ووجهت نصيحة للسيدات المتزوجات من غير السعوديين، قائلة: يجب أن تهيئي أسرتك بشكل طبيعي، مضيفة أن احترامك لزوجك يجيب أن ينعكس على كل من حولك.
وأشارت إلى أن الاحترام المتبادل يحسِّن كثيرًا من العلاقات المجتمعية وخاصة الأسرية.