نصائح مهمة للقيادة أثناء الأمطار

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لسائقي المركبات في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، مشددة على ضرورة تخفيض سرعات القيادة أثناء هطول الأمطار لتعزيز السيطرة على المركبة.

وقال المرور السعودي في إنفوجراف توضيحي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: إن السرعة الزائدة قد تؤدي إلى انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار، مشيرًا إلى أنه عند تحرك الإطار فوق المياه فإنه يقل تماسكه وثباته على الطريق وتزيد احتمالية الانزلاق مع زيادة السرعة.

معدل السرعة

وأوضح المرور أن معدل السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق “مباشر”، والسرعة المتوسطة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق “بسيطة”، في حين السرعة العالية يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق “شبه معدومة”.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق بالمملكة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحالة المطرية متوقع أن تشمل كلًّا من مكة المكرمة، الباحة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، وتبوك.