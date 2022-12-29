نصائح مهمة لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية

جدّدت صحة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الحالة المطرية وتجنب التعرض لها إلا للضرورة القصوى حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.

إرشادات مهمة

وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ والحالة المطرية المتوقعة على المنطقة، نشرت صحة الرياض عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا توعويًا أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب التعرض للمطر وكذلك للهواء البارد مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

نصائح لمرضى الربو

وقدّمت نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، وعدم الاضطرار للخروج من المنزل، فضلًا عن تغطية الرأس والأنف والفم.

كما دعت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ، بالإضافة إلى تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس والكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف، الشفتين واللسان.