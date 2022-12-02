نصف مليون دولار ثمن عشاء بايدن وماكرون

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أنفق البيت الأبيض 500 ألف دولار على حفل عشاء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.
وأفادت شبكة سي إن إن، أن آخر بيانات لدينا هي نصف مليون دولار.
وأوضحت الشبكة أن هذا المبلغ يشمل الأطباق باهظة الثمن والزينة، بالإضافة إلى إيجار الأطباق.
من جانبها قالت قناة BFMTV في وقت سابق: إن قائمة عشاء البيت الأبيض تضمنت كركند البحر والكافيار ورافيولي الكوسا ولحم البقر مع البقدونس والبطاطا، والجبن وكعكة البرتقال والإجاص المقلي مع صلصة الحمضيات والآيس كريم.