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يشمل الأطباق باهظة الثمن والزينة

نصف مليون دولار ثمن عشاء بايدن وماكرون

2022-12-02 الساعة 12:51
نصف مليون دولار ثمن عشاء بايدن وماكرون
المواطن - متابعة

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أنفق البيت الأبيض 500 ألف دولار على حفل عشاء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.

مكونات العشاء

وأفادت شبكة سي إن إن، أن آخر بيانات لدينا هي نصف مليون دولار.

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وأوضحت الشبكة أن هذا المبلغ يشمل الأطباق باهظة الثمن والزينة، بالإضافة إلى إيجار الأطباق.

من جانبها قالت قناة BFMTV في وقت سابق: إن قائمة عشاء البيت الأبيض تضمنت كركند البحر والكافيار ورافيولي الكوسا ولحم البقر مع البقدونس والبطاطا، والجبن وكعكة البرتقال والإجاص المقلي مع صلصة الحمضيات والآيس كريم.

 

 

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