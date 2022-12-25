نصيحة ذهبية لـ عبدالله الغدراء للكسب السريع وشراء السيارات الفارهة

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نشر صانع المحتوى عبدالله الغدراء، مقطع فيديو عبر حسابه في التيك توك، نصح فيه متابعيه بضرورة البدء في تأسيس مشروع، يساعده في كسب الأموال، بدلًا من الوظيفة.
وأظهر الفيديو الذي نشره الغدراء، عددًا من السيارات الفارهة، بألوان وأشكال مختلفة، وعلق قائلًا: هذه السيارات لو تداوم ألف سنة، ما تقدر تجيبها من وظيفة.
واختتم قائلًا: لذلك شد حيلك وأسس مشروعك.
ويظهر في الفيديو أنواع مختلفة من السيارات منها ماركة “مرسيدس، ولاند روفر، ورولز رويس، ولكزس، وتويوتا”.