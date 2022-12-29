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ابتعد عن الاقتراض

نصيحة هامة لمن يريد امتلاك مسكن العمر

2022-12-29 الساعة 2:01
نصيحة هامة لمن يريد امتلاك مسكن العمر
المواطن - فريق التحرير

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حذر فهد البقمي، أكاديمي ومهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، من يريد امتلاك مسكن العمر، من خطورة الاقتراض من البنوك.

وأشار البقمي، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن اقتراض مبالغ من البنوك تثقل كاهل الأسرة وتؤثر على دخلها ومعيشتها لسنوات طويلة، بسبب التزام الأب بتسديد القروض.

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وتابع: للبعض حلم بيت العمر أصبح كابوس العمر.. من وضع مستقر ماليًّا قادر على الاستمتاع بالحياة دون ضغط نفسي ومالي، إلى شخص يرهن معظم راتبه ودخل عائلته لسنوات!

استطرد: نصيحتي قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة جرب تستقطع القرض من راتبك مدة 3 شهور وبعدها اسأل نفسك هل عندك الاستعداد تعيش بقية حياتك هكذا؟

6 مسارات للتملك في سكني

من جانب آخر، كشف حساب العناية بالمستفيدين بشأن البرنامج المخصص لتمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عن 6 مسارات للتملك.

وقال الحساب: نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي:

– الشراء من السوق

– البناء الذاتي

– أرض

– وحدات سكنية تحت الإنشاء

– وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان

ويمكنك الاطلاع على الخيارات السكنية من خلال منصة سكني.

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