نطحة قوية من فيل تقتل أحد المسؤولين عن رعايته بماليزيا

أفادت إدارة المتنزه بولاية صباح في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أن فيلًا قتل أحد المسؤولين عن رعايته بعدما نطحه بقوّة في يوم عيد الميلاد.

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وأضاف مدير المتنزه أوغسطين توغا أنّ جو فريد لانسون 49 عامًا، كان يوفّر رعايةً لصغير فيل يعاني من إصابة، ثم تلقى فجأة نطحة “قوية جدًّا” في صدره من فيل آخر، مشيرًا إلى أنّه قُتل فورًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة في 25 ديسمبر داخل متنزه لوك كاوي في جزيرة بورنيو.

واقعة مؤسفة

وعلّق وزير السياحة والثقافة والبيئة في ولاية صباح، جعفري عارفين، لوكالة فرانس برس قائلًا: إنّ ما جرى هو واقعة مؤسفة، مضيفًا: “سنُباشر بالتحقيقات المناسبة لتحديد أسباب الوفاة”.

ويضم المتنزه 16 فيل بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبقَ سوى 2000 فيل في ولاية صباح. ولا يهتم بفيلة المتنزه سوى ستة موظفين.

وفي ديسمبر 2011، قتل فيل بري سائحًا أستراليًّا في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح.

وأفيال بورنيو نوع من الأفيال الآسيوية مستوطنٌ في الجزيرة.