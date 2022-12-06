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جراء نقاش محتدم حول الميزانية

نقل نائب للمستشفى بعد مشاجرة بالأيدي داخل البرلمان التركي

2022-12-06 الساعة 6:56
نقل نائب للمستشفى بعد مشاجرة بالأيدي داخل البرلمان التركي
المواطن - متابعة

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اندلعت مشاجرة في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش محتدم حول ميزانية العام المقبل، ما أسفر عن إصابة نائب من المعارضة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

تفاصيل المشاجرة

ووثق مقطع فيديو، اشتباكات بين عشرات النواب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأحزاب المعارضة، حيث سادت الفوضى داخل البرلمان وتبادل البعض اللكمات، بينما حاول الآخرون إبعادهم عن بعض.

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ونقلت قناة “العربية” عن وكالة أنباء دوغان أن حسين أورس، النائب عن حزب الخير المعارض، تعرض للكم في وجهه، حيث تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

ويعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي.

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