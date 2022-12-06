نقل نائب للمستشفى بعد مشاجرة بالأيدي داخل البرلمان التركي

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية
اندلعت مشاجرة في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش محتدم حول ميزانية العام المقبل، ما أسفر عن إصابة نائب من المعارضة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
ووثق مقطع فيديو، اشتباكات بين عشرات النواب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وأحزاب المعارضة، حيث سادت الفوضى داخل البرلمان وتبادل البعض اللكمات، بينما حاول الآخرون إبعادهم عن بعض.
ونقلت قناة “العربية” عن وكالة أنباء دوغان أن حسين أورس، النائب عن حزب الخير المعارض، تعرض للكم في وجهه، حيث تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
ويعاني أورس مشاكل في القلب وتم وضعه تحت رعاية الطوارئ كإجراء احترازي.