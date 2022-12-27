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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، نقل 50 من المها العربي إلى مسيجات ما قبل الإطلاق في محمية الأمير محمد بن سلمان، تمهيدًا لإطلاقها في البريّة.
وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: “إنه تم نقل 20 مها عربي و20 ظبي ريم و10 ظباء عربية (إدمي) إلى مسيجات ما قبل الإطلاق في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تمهيدًا لإطلاقها في البريّة”.
في وقت سابق، كشف المركز أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
ونشر المركز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يوضح أنواع الكائنات الفطرية التي يحظر صيدها بشكل دائم بحسب المادة الرابعة، إذ يحظر صيد المفترسات مثل: النمر العربي، الضباع، الذئاب، ابن آوي والوشق، والقط الرملي والرتم وغرير العسل.
كما يحظر صيد جميع أنواع الطيور المتوطنة في المملكة، إضافة إلى الظلفيات مثل المها العربي وظبي الريم الرملي، وظبي الإدمي الجبلي والفرساني والوعل الجبلي.