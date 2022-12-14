Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
هذا الأمر ينطبق على مجمل السياسة السعودية

نهج التوازن والاعتدال لـ المملكة أكسبها احترام الجميع

2022-12-14 الساعة 12:13
نهج التوازن والاعتدال لـ المملكة أكسبها احترام الجميع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد هاني وفا رئيس تحرير صحيفة الرياض أن التوازن والاعتدال اللذين تتخذهما المملكة نهجاً أكسبها احترام الجميع، فحتى وهي في طريق تحقيق أهدافها ومصالحها تأخذ في الاعتبار تحقيق أكبر فائدة ممكنة لشركائها.

وأضاف وفا، في مقال له بصحيفة الرياض بعنوان “التوازن والاتزان”، أن العلاقات بين الدول تشهد شداً وجذباً حسب اتفاق المصالح أو اختلافها، وهو أمر طبيعي جداً في سياسات الدول، فليس بالضرورة أن تكون العلاقات دائماً في أحسن أحوالها، وهو أمر معروف في السياسة ودهاليزهها.

قد يهمّك أيضاً
Img

إبراهيم العقيلي للمواطن: لا تدفع ريالًا واحدًا نقدًا

Img

وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020

نهج متوازن في السياسة الخارجية

وأضاف أن المملكة تسير وفق نهج متوازن في سياستها الخارجية، وتضع مصالحها في المقام الأول، وهو أمر مشروع تمام الشرعية، فالمصالح هي الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات بين الدول في الشرق والغرب، وتلاقي تلك المصالح هو ما يحدد قوة العلاقة أو انحسارها أو وجودها في المنطقة الرمادية التي تبقي عليها ضمن أطر محددة على أساس الخطوط العريضة التي تحكمها.

وتابع أن حديث وزير الخارجية الأخير عن العلاقات مع الولايات المتحدة قال: «العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، وإن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، ويساهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين»، وفي المقابلة ذاتها قال عن العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية: «العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول، ولدينا مشروعات اقتصادية مشتركة كثيرة»، هذا الحديث يبين السياسة المتوازنة التي تنتهجها المملكة تحقيقاً لمصالحها وتطلعاتها ومواقفها المعتدلة، وهي سياسة نتج عنها تحقيق مصالحنا مع دول العالم على اختلاف نهجها السياسي.

المملكة تكسب احترام الجميع

وختم الكاتب بقوله إن التوازن والاعتدال اللذان تتخذهما المملكة نهجاً أكسبها احترام الجميع، فحتى وهي في طريق تحقيق أهدافها ومصالحها تأخذ في الاعتبار تحقيق أكبر فائدة ممكنة لشركائها، وهذا الأمر يتضح في سياستها البترولية التي دائماً ما تؤكد على مصالح المنتجين والمستهلكين، وهذا الأمر ينطبق على مجمل السياسة السعودية، وينطبق على تعاملاتها مع الدول باختلاف مجالاتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
كأس العالم

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

كأس العالم
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
العالم

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

العالم
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...
كأس العالم

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...

كأس العالم
إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي
الرياضة

إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي

الرياضة
كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث
العالم

كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

العالم
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...
السعودية اليوم

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...

السعودية اليوم
تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...
العالم

تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...

العالم