Icon

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن فتح الملعب وعدم الانضباط خلال المواجهة

نور الدين زكري: أداء الأخضر أمام بولندا سبب في خروجه من المونديال

2022-12-12 الساعة 1:03
نور الدين زكري: أداء الأخضر أمام بولندا سبب في خروجه من المونديال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تحدث المدرب الجزائري نور الدين زكري عن أسباب خروج المنتخب السعودي من منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

فتح الملعب كلّف الأخضر

وقال زكري في برنامج “أكشن مع وليد”: “فتح الملعب وترك المساحات أمام بولندا والخسارة كانت سببًا في خروج المنتخب السعودي من المونديال، المنتخب السعودي لو كان حقق فوزًا على بولندا لكان تأهل بعد أداؤه المميز أمام منتخب الأرجنتين”.

وأضاف المدرب الجزائري: “المنتخب السعودي كان قادرًا على تحقيق نفس مشوار المنتخب المغربي، الذي يلعب على قدر إمكانياته ورغم ذلك وصل إلى نصف نهائي المونديال، وما يفعله المنتخب المغربي حاليًّا يذكرني بنفس طريقة لعب المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006، كان يلعب بأسلوب دفاعي وفاز باللقب في نهاية الأمر”.

ترتيب الأخضر

وكان المنتخب السعودي احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة بكأس العالم، برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم