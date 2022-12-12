نور الدين زكري: أداء الأخضر أمام بولندا سبب في خروجه من المونديال

تحدث المدرب الجزائري نور الدين زكري عن أسباب خروج المنتخب السعودي من منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

فتح الملعب كلّف الأخضر

وقال زكري في برنامج “أكشن مع وليد”: “فتح الملعب وترك المساحات أمام بولندا والخسارة كانت سببًا في خروج المنتخب السعودي من المونديال، المنتخب السعودي لو كان حقق فوزًا على بولندا لكان تأهل بعد أداؤه المميز أمام منتخب الأرجنتين”.

وأضاف المدرب الجزائري: “المنتخب السعودي كان قادرًا على تحقيق نفس مشوار المنتخب المغربي، الذي يلعب على قدر إمكانياته ورغم ذلك وصل إلى نصف نهائي المونديال، وما يفعله المنتخب المغربي حاليًّا يذكرني بنفس طريقة لعب المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006، كان يلعب بأسلوب دفاعي وفاز باللقب في نهاية الأمر”.

ترتيب الأخضر

وكان المنتخب السعودي احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة بكأس العالم، برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك.