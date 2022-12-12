نور الدين زكري: أداء الأخضر أمام بولندا سبب في خروجه من المونديال

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تحدث المدرب الجزائري نور الدين زكري عن أسباب خروج المنتخب السعودي من منافسات كأس العالم 2022 بقطر.
نورالدين زكري: #المنتخب_السعودي أضاع التأهل بالمونديال بسبب فتح الملعب أمام بولندا وذلك خطأ المدرب رينارد .. الدفاع المتقدم مع الأرجنتين كان مجازفة كبيرة.. الأخضر السعودي يستطيع تحقيق تجربة المغرب#السعودية_بولندا#السعودية_الارجنتين#أكشن_مع_وليد#Shahid#MBCAction pic.twitter.com/xPhnDIFtDdقد يهمّك أيضاً
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 11, 2022
وقال زكري في برنامج “أكشن مع وليد”: “فتح الملعب وترك المساحات أمام بولندا والخسارة كانت سببًا في خروج المنتخب السعودي من المونديال، المنتخب السعودي لو كان حقق فوزًا على بولندا لكان تأهل بعد أداؤه المميز أمام منتخب الأرجنتين”.
وأضاف المدرب الجزائري: “المنتخب السعودي كان قادرًا على تحقيق نفس مشوار المنتخب المغربي، الذي يلعب على قدر إمكانياته ورغم ذلك وصل إلى نصف نهائي المونديال، وما يفعله المنتخب المغربي حاليًّا يذكرني بنفس طريقة لعب المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2006، كان يلعب بأسلوب دفاعي وفاز باللقب في نهاية الأمر”.
وكان المنتخب السعودي احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة بكأس العالم، برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك.