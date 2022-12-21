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نونو سانتو يحسم مصير مشاركة حمدالله ضد الشباب

2022-12-21 الساعة 6:12
نونو سانتو يحسم مصير مشاركة حمدالله ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يحسم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، اليوم الأربعاء، مصير مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة الشباب.

الاتحاد ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حمدالله يقترب من المشاركة

وتؤكد تقارير أن حمدالله سيصل إلى جدة، بعد قليل، على أن يُشارك في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأخير الذي سيُقام مساء، ويُحدد نونو سانتو بعد ذلك موقفه من المشاركة في مواجهة الغد.

وتأخر التحاق عبدالرزاق حمدالله بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظرًا لتواجده في المغرب؛ لحضور استقبال ملك المغرب محمد السادس، لعناصر المنتخب بعد المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وكان عبدالرزاق حمدالله قد شارك مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022 في قطر، وحقق أسود الأطلس المركز الرابع في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

وشارك المهاجم الاتحادي في دقائق قليلة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ولم يظهر بالمستوى المتوقع ليتعرض لانتقادات قوية، وغاب عن لقاء تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

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