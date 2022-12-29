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في إحدى المدن بتايلاند

نيران مستعرة تجبر أشخاصًا على القفز من مبنى يحترق

2022-12-29 الساعة 11:52
نيران مستعرة تجبر أشخاصًا على القفز من مبنى يحترق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لمصرع 7 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص آخرين، جراء حريق ضخم شب في إحدى المدن بتايلاند في منطقة جنوب شرف آسيا.

القفز من طوابق عالية

وفي الفيديو، يمكن رؤية أشخاص وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.

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وأفاد عمال الإنقاذ أن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربًا من الحريق.

وأردفت السلطات التايلاندية أن حريقًا اندلع الحريق في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بمبنى في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا، مؤكدة أنه تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي.

وقالت: إنه تم إرسال الكثير من الضحايا إلى عدد من المستشفيات لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

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