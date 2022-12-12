نيمار: الهزيمة تؤلمنا ولم أتعلم الخسارة

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وجه النجم نيمار دا سيلفا رسالة إلى الجماهير، بعد توديع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2022.
وكان منتخب البرازيل المرشح الأكثر حظًا لحصد لقب مونديال قطر 2022، وظهر بشكل مميز في مرحلة المجموعات وثمن النهائي، إلا أنه خسر ضد كرواتيا بركلات الترجيح، ليخرج من الدور ربع النهائي.
وقال نيمار عبر حسابه على موقع “انستقرام”: “الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرًا، كنا قريبين جدًا.. ما زلت لم أتعلم الخسارة، الهزائم تجعلني أقوى، لكنها تؤذيني كثيرًا، وما زلت لم أعتدها”.
وأضاف النجم البرازيلي في رسالته قائلًا: “على أي حال، علينا تجاوز ذلك.. الحياة تجعلنا نمضي، حتى لو كان الأمر مؤلمًا، وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا المضي قدمًا”.
وواصل نيمار حديثه، قائلًا: “مرة أخرى، أود شكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا، وقدمنا كل شيء حتى النهاية.. هذا يخفف القليل من آلامنا”.
وتابع النجم البرازيلي: “شكرًا قطر على كل شيء.. البطولة كانت جميلة، وكان لا بد أن تكون من نصيب البرازيل ليتم تتويج كل شيء، لكن قدر الله لم يكن كذلك”.
واختتم نيمار رسالته قائلًا: “دعونا نتجاوز ذلك.. حان الوقت الآن للاسترخاء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وإعادة شحن طاقاتنا، لأن الحياة مع هذه الهزيمة ستكون صعبة للغاية، ولا تزال تؤلم كثيرًا!”.