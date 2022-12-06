نيمار يُهدد عرش بيليه

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا على بُعد هدف واحد من الأسطورة بيليه، بعد هدفه الذي سجله في شباك منتخب كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.

نيمار سجل 76 هدفًا

وكان نجم باريس سان جيرمان، سجل الهدف الثاني للفريق البرازيلي من ركلة جزاء، حيث أحرز 76 هدفًا بفارق هدف عن الجوهرة البرازيلية بيليه الذي سجل 77 هدفًا.

وبعد مباراة كوريا الجنوبية، وجه نجوم منتخب البرازيل رسالة دعم إلى الأسطورة بيليه بسبب تدهور حالته الصحية لإصابته بمرض السرطان.

وظهر لاعبو السيليساو وهم يرفعون لوحة كبيرة تحمل اسم بيليه مع صورته في مونديال 1970، حيث قاموا بدعمه، بعدما أكدت أسرته أنه بخير ولا يزال على قيد الحياة.