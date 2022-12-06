نيمار يُهدد عرش بيليه

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أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا على بُعد هدف واحد من الأسطورة بيليه، بعد هدفه الذي سجله في شباك منتخب كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.
وكان نجم باريس سان جيرمان، سجل الهدف الثاني للفريق البرازيلي من ركلة جزاء، حيث أحرز 76 هدفًا بفارق هدف عن الجوهرة البرازيلية بيليه الذي سجل 77 هدفًا.
وبعد مباراة كوريا الجنوبية، وجه نجوم منتخب البرازيل رسالة دعم إلى الأسطورة بيليه بسبب تدهور حالته الصحية لإصابته بمرض السرطان.
وظهر لاعبو السيليساو وهم يرفعون لوحة كبيرة تحمل اسم بيليه مع صورته في مونديال 1970، حيث قاموا بدعمه، بعدما أكدت أسرته أنه بخير ولا يزال على قيد الحياة.
وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.
وسيواجه منتخب السيليساو، منتخب كرواتيا يوم الجمعة القادمة في دور الثمانية، حيث تأهل منتخب كرواتيا لدور الثمانية بعد إقصائه لمنتخب اليابان أمس الاثنين.