نيوكاسل إلى الهلال: حظ جيد لكم في الموسم

وجه الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في “تويتر” رسالة شكر وتقدير إلى نادي الهلال بعد لقاء الفريقين أمس الخميس في كأس موسم الدرعية.

Thank you for your hospitality, @Alhilal_FC. 🙏

Good luck for the rest of the season. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/sqtAlK4kFH

— Newcastle United FC (@NUFC) December 8, 2022