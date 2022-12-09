نيوكاسل إلى الهلال: حظ جيد لكم في الموسم

“المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال
وجه الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في “تويتر” رسالة شكر وتقدير إلى نادي الهلال بعد لقاء الفريقين أمس الخميس في كأس موسم الدرعية.
Thank you for your hospitality, @Alhilal_FC. 🙏قد يهمّك أيضاً
Good luck for the rest of the season. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/sqtAlK4kFH
— Newcastle United FC (@NUFC) December 8, 2022
وقال الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر “تويتر” إلى الهلال: “شكرًا لكم على استضافتكم، وحظ أوفر للنادي في بقية الموسم الحالي”.
وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.
وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.
واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.
وسيواجه أزرق الرياض فريق الباطن في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الخميس المقبل، حيث يتواجد الأزرق في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.