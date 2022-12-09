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بعد تتويجه بكأس موسم الدرعية

نيوكاسل إلى الهلال: حظ جيد لكم في الموسم

2022-12-09 الساعة 12:54
نيوكاسل إلى الهلال: حظ جيد لكم في الموسم
المواطن - فريق التحرير

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وجه الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في “تويتر” رسالة شكر وتقدير إلى نادي الهلال بعد لقاء الفريقين أمس الخميس في كأس موسم الدرعية.

وقال الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر “تويتر” إلى الهلال: “شكرًا لكم على استضافتكم، وحظ أوفر للنادي في بقية الموسم الحالي”.

ملخص المباراة

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.

الهلال ونيوكاسل

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.

واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.

وسيواجه أزرق الرياض فريق الباطن في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الخميس المقبل، حيث يتواجد الأزرق في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

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