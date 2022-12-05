هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد السنغال

فاز المهاجم الإنجليزي هاري كين بجائزة رجل مباراة إنجلترا ضد السنغال، التي أُقيمت أمس الأحد في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

أرقام هاري كين أمام السنغال

وسجل كين هدفًا في شباك السنغال، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 71%، كما نجح في المراوغة مرتين من أصل 3 محاولات، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة أمام أسود التيرانجا.

إنجلترا ضد السنغال

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الإنجليز بثنائية دون رد، حيث أحرز اللاعبان جوردان هندرسون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ39 والـ45.

وفي الشوط الثاني من مباراة إنجلترا ضد السنغال، سجل اللاعب بوكايو ساكا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الـ 58، بعد تمريرة متقنة من اللاعب فيل فودين.

ولم يحدث أي جديد، ليفوز المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد، وذلك ليعبر لمواجهة فرنسا السبت المقبل في ربع نهائي المونديال.

تشكيل المنتخبين

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي لمواجهة السنغال مكونًا من: “جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.

أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.

وسبق لمنتخب إنجلترا الفوز بكأس العالم مرة واحدة وكانت في عام 1966.