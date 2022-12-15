هبوط أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بما يقارب 1%، اليوم الخميس، بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن المزيد من رفع سعر الفائدة العام المقبل.

هبوط الذهب

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1791.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعًا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء الماضي. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.

وقال باول، أمس الأربعاء، إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنًا باهظًا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.

تشديد السياسة النقدية

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى في أو.سي.بي.سي إف.إكس: إن تمسك المركزي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، بخاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدًا.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %، وتجعل زيادة الدولار، الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 % إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 % إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 % إلى 1903.18 دولار.