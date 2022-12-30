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كانت في طريقها من برمنغهام إلى بوخارست

هبوط اضطراري لطائرة بعد ولادة طفل على متنها

2022-12-30 الساعة 11:47
هبوط اضطراري لطائرة بعد ولادة طفل على متنها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة أنباء تشتك التشيكية، أن طائرة ركاب هبطت بصورة اضطرارية ومفاجئة في أحد مطارات العاصمة براغ بجمهورية التشيك بعد ولادة طفل على متنها.

التفاصيل

وبحسب الوكالة، كانت الطائرة في طريقها من برمنغهام في بريطانيا إلى بوخارست برومانيا، غير أنها اضطرت إلى الهبوط في مطار فاتسلاف هافيل في جمهورية التشيك. وخرج إلى الحياة على متن الطائرة أثناء تحليقها مولود ذكر.

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وكشفت متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء التشيكية أن الأم، وهي رومانية الجنسية، والطفل يتمتعان بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى في براغ.

واستمرت الرحلة بعد التوقف القصير غير المقرر في براغ، حيث اتخذت الطائرة وجهتها بعد ذلك إلى بوخارست، وهي مقصدها الأصلي.

وأعرب رئيس مطار براغ جيري بوس، في تغريدة على “تويتر”، عن تمنياته الطيبة للطفل.

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