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نحو 10 دقائق

هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي

2022-12-02 الساعة 11:07
هجوم إليكتروني يعطل موقع الجيش السويدي
المواطن - متابعة

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تعطل الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة السويدية نحو 10 دقائق، أمس؛ بسبب هجوم إلكتروني.

التفاصيل

ووفقًا لمسؤولين سويديين، فإن مثل هذه الهجمات الإلكترونية على هيئات حكومية سويدية أمر شائع، لكن من النادر أن يكون لها تأثيرات كبيرة.

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وبحسب القوات المسلحة السويدية، تم صد الهجوم بشكل سريع، نظرًا إلى نجاح الإجراءات الدفاعية.

وأفاد بيدر أولسون، المتحدث باسم القوات المسلحة السويدية، في بيان، أن الحادث لم يؤثر على القوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

عدم الوصول للموقع

وأشار إلى أن التأثير الوحيد كان عدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى الموقع الإلكتروني فترة وجيزة.

ورفضت القوات المسلحة السويدية التعليق على حقيقة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، مشيرةً إلى مخاوف أمنية.

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