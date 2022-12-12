هدافو دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ9

ينفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور قائمة هدافي دوري روشن السعودي، قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة.

ترتيب الهدافين

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل 6 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 5 أهداف.

وسجل 6 لاعبين 4 أهداف، وهم؛ لويس جوستافو “النصر”، فراس البريكان “الفتح”، كريستيان جوانكا “الشباب” وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بجانب ثنائي فريق الهلال، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.

عودة دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تعود منافسات دوري روشن السعودي بالجولة التاسعة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد توقف دام لشهرين تقريبًا، نظرًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.