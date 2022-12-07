هدافو كأس العالم 2022 بعد نهاية مباريات ثمن النهائي

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص
تشهد منافسات النسخة الحالية من كأس العالم صراعًا قويًا من اللاعبين على صدارة الهدافين، أملًا في حصد اللقب مع نهاية البطولة.
وينفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك بعد نهاية منافسات الدور ثمن النهائي، ويأمل في مواصلة التألق وتسجيل مزيد من الأهداف لحسم اللقب لصالحه.
ونجح 9 لاعبين في تسجيل 3 أهداف، وهم؛ كودي جاكبو “هولندا”، ريتشارليسون “البرازيل”، جونسالو راموس “البرتغال”، إينير فالنسيا “الإكوادور”، ألفارو موراتا “إسبانيا”، ليونيل ميسي “الأرجنتين”، أوليفيه جيرو “فرنسا”، وثنائي إنجلترا، ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا.
وجاءت نتائج مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كالتالي؛ فوز هولندا على أمريكا بنتيجة 3/1، الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، وفرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، واكتسحت البرتغال منتخب سويسرا بنتيجة 6/1، فيما صعد منتخبا كرواتيا والمغرب بركلات الترجيح على حساب اليابان وإسبانيا.