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كيليان مبابي ينفرد بالصدارة

هدافو كأس العالم 2022 بعد نهاية مباريات ثمن النهائي

2022-12-07 الساعة 2:10
هدافو كأس العالم 2022 بعد نهاية مباريات ثمن النهائي
المواطن - الرياض

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تشهد منافسات النسخة الحالية من كأس العالم صراعًا قويًا من اللاعبين على صدارة الهدافين، أملًا في حصد اللقب مع نهاية البطولة.

هدافو كأس العالم

وينفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك بعد نهاية منافسات الدور ثمن النهائي، ويأمل في مواصلة التألق وتسجيل مزيد من الأهداف لحسم اللقب لصالحه.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح 9 لاعبين في تسجيل 3 أهداف، وهم؛ كودي جاكبو “هولندا”، ريتشارليسون “البرازيل”، جونسالو راموس “البرتغال”، إينير فالنسيا “الإكوادور”، ألفارو موراتا “إسبانيا”، ليونيل ميسي “الأرجنتين”، أوليفيه جيرو “فرنسا”، وثنائي إنجلترا، ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

نتائج ثمن النهائي

وجاءت نتائج مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كالتالي؛ فوز هولندا على أمريكا بنتيجة 3/1، الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، وفرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، واكتسحت البرتغال منتخب سويسرا بنتيجة 6/1، فيما صعد منتخبا كرواتيا والمغرب بركلات الترجيح على حساب اليابان وإسبانيا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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