هدافو كأس العالم 2022 بعد نهاية مباريات ثمن النهائي

تشهد منافسات النسخة الحالية من كأس العالم صراعًا قويًا من اللاعبين على صدارة الهدافين، أملًا في حصد اللقب مع نهاية البطولة.

هدافو كأس العالم

وينفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك بعد نهاية منافسات الدور ثمن النهائي، ويأمل في مواصلة التألق وتسجيل مزيد من الأهداف لحسم اللقب لصالحه.

ونجح 9 لاعبين في تسجيل 3 أهداف، وهم؛ كودي جاكبو “هولندا”، ريتشارليسون “البرازيل”، جونسالو راموس “البرتغال”، إينير فالنسيا “الإكوادور”، ألفارو موراتا “إسبانيا”، ليونيل ميسي “الأرجنتين”، أوليفيه جيرو “فرنسا”، وثنائي إنجلترا، ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا.

نتائج ثمن النهائي

وجاءت نتائج مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، كالتالي؛ فوز هولندا على أمريكا بنتيجة 3/1، الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، إنجلترا على السنغال بثلاثية دون رد، وفرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، واكتسحت البرتغال منتخب سويسرا بنتيجة 6/1، فيما صعد منتخبا كرواتيا والمغرب بركلات الترجيح على حساب اليابان وإسبانيا.