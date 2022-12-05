هدف أنمي بلو لوك يتحول لواقع في مونديال قطر 

بعد فوز فريق منتخب اليابان على إسبانيا بنتيجة 2-1، قارن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بين هدف مونديال قطر وبين هدف شخصية رينسوكي كونيغامي في أنمي بلو لوك.

أنمي بلو لوك

وأشار العديد من المستخدمين إلى سلسلة المانجا لكرة القدم بعنوان بلو لوك والتي كتبها مونيوكي كانيشيرو ورسمها يوسوكي نومورا في عام 2018، وهو مستوحى من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، والتي احتلت فيها اليابان المركز السادس عشر.

وتم عرض مسلسل الأنمي لأول مرة مؤخرًا في أكتوبر 2022.

احتفالية حساب بلولوك بهدف اليابان🇯🇵 pic.twitter.com/HjAxIH9oRB — AS (@ASCom0) December 5, 2022

ويصور مشهد الأنمي بطل الرواية وهو يسجل هدفًا ضد خصومه، ومن اللافت أن شخصية الأنمي ذات شعر أشقر وتشبه إلى حد كبير لاعب كرة القدم الياباني ريتسو دوان الذي سجل هدف المونديال.

وبعد أن سجل دوان هدفه، وهو الهدف الأول لفريقه ضد إسبانيا، سجل زميله، أو تاناكا، هدفًا ثانيًا حاسمًا أدى في النهاية إلى فوز اليابان.

تعزيز مبيعات المانجا

وارتدى فريق اليابان قمصان أديداس بالتعاون مع الشركة، وقد أدى فوز المنتخب إلى تعزيز مبيعات المانجا.

وفي المجمل، اجتذبت انتصارات اليابان في كأس العالم انتباه عشاق الألعاب والأنمي الآخرين، فإلى جانب بلو لوك أشار مستخدمو السوشيال ميديا إلى لعبة الفيديو Genshin Impact.

وحقق الفريق الياباني، الملقب بالساموراي، انتصارًا سابقًا على ألمانيا في 23 نوفمبر قبل أن يخسر أمام كوستاريكا في 27 نوفمبر، وقد انطلق مشجعو كرة القدم اليابانية في الاحتفالات بعد فوز بلادهم على إسبانيا، كما قام إيلون ماسك بتغريد رسالة تهنئة لفريق اليابان.