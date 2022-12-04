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دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع حاجات سوق العمل

هدف يعيد تصميم 8 برامج لدعم المستفيدين: إرشاد وتدريب وتمكين

2022-12-04 الساعة 10:56
هدف يعيد تصميم 8 برامج لدعم المستفيدين: إرشاد وتدريب وتمكين
المواطن - الرياض

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إعادة تصميم برامج الدعم الموجهة للعملاء والمستفيدين من برامج ومبادرات الصندوق، لتصبح 8 برامج تتضمن: برنامج دعم التدريب، برنامج التدريب على رأس العمل، التدريب الإلكتروني، الإرشاد المهني، المواءمة الوظيفية، دعم الدخل، التمكين، إعانة الباحثين عن عمل، التي تندرج تحت 3 محاور رئيسية: الإرشاد والتدريب والتمكين.

إستراتيجية الصندوق

ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني التي ترتكز على 3 أهداف رئيسة هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع حاجات سوق العمل، رفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، تمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.

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الإستراتيجية الجديدة للصندوق تدعم المواءمة بين التخصصات وحاجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، وسد الفجوة في مهارات وإنتاجية القوى العاملة الوطنية؛ ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.

إستراتيجية جديدة

وتسهم الإستراتيجية الجديدة في تعزيز وتطوير العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره محوراً أساسياً للنهوض بالتنمية وتحقيق الاستدامة من خلال التعاون في شتى المجالات التي تخدم سوق العمل وتساهم في نموه وازدهاره، حيث حرص الصندوق في بناء إستراتيجيته وبرامجه وخدماته على التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي القطاع الخاص.

برامج ومبادرات

ويقدم الصندوق عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن الاقتصادية.

ويحرص هدف على استمرارية تطوير وتحسين هذه البرامج، ورفع أعداد المستفيدين منها، لتمكين أبناء وبنات الوطن من النهوض بقدراتهم ومهاراتهم.

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