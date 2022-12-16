هدية مفخخة تنفجر في قائد الشرطة البولندية

كشفت وزارة الداخلية البولندية، أمس الخميس، أن ياروسلاف شيمشيك القائد العام لشرطة البلاد أُصيب ونُقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية في مقر الشرطة بوارسو.

تفاصيل الانفجار

وكان شيمشيك قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر.

وأفادت الوزارة في بيان نتيجة للانفجار، أُصيب القائد بجروح طفيفة وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ أول أمس الأربعاء حين وقع الحادث.

ولم يتضح على الفور طبيعة الهدية.

وأردفت الوزارة أن موظفًا مدنيًّا في مقر الشرطة أُصيب أيضًا، لكنه لم يكن بحاجة إلى نقله للمستشفى.

ولم يرد جهاز الأمن الأوكراني على طلب من رويترز للتعليق على الحادث.

وقالت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق: إن انفجارًا في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى.

واختتمت الوزارة أن الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات ذات صلة بما جرى.