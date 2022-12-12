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بعد بلاغات من 16 مواطنًا في مصر

هدير عاطف تعترف: حصلنا على مليون جنيه بالنصب والاحتيال

2022-12-12 الساعة 6:41
هدير عاطف تعترف: حصلنا على مليون جنيه بالنصب والاحتيال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات اتهام مشهورة التواصل، هدير عاطف وزوجها وآخرين، بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة، حيث اعترفت البلوجر بالحصول على أكثر من مليون جنيه بالاحتيال.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك بعد ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من 16 مواطنًا يتهم هدير عطاف وزوجها وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدد من المجالات مثل “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية” بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

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كما قامت هدير عاطف بالترويج عبر حسابها بموقع “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

اعترافات هدير عاطف

وبمواجهتهم اعترفت هدير عاطف والمتهمون الآخرون، بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

فيديو مفبرك

وفي وقت سابق وقبل انتشار نبأ القبض على البلوجر هدير عاطف، نشرت شقيقتها عبر انستجرام، مقطع فيديو لوالدتهما، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح اليوم.

وزعمت والدة البلوجر في مقطع الفيديو أنها فوجئت صباح اليوم بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

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