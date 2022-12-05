هزة أرضية بقوة 6.7 درجة قبالة هيهيفو في تونجا

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كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أمس الأحد، أن هزة أرضية قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر وقعت في البحر على بعد 108 كيلومترات جنوب غربي هيهيفو في تونجا على عمق 36 كيلومترًا.
وأفاد مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه تم إصدار تحذير من حدوث أمواج في ساموا الأمريكية، مشيرًا إلى أن الزلزال قد يمتد أثره قريبًا إلى سواحل مجاورة.