هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 ريختر تضرب مصر

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث هزة أرضية على بعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور بقوة 4.41 على مقياس ريختر.
ووفقًا لبيان المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 29/ 12/ 2022م هزة أرضية على بُعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور، وكانت بياناتها كالتالي:
– تاريخ الحدوث: 29/ 12/ 2022م.
– وقت الحدوث: 04:54:58 مساءً بالتوقيت المحلي.
– القوة: 4.41 درجة علي مقياس ريختر، خط العرض: 28.02 شمالًا.
– خط الطول: 33.42 شرقًا.
– العمق: 15.04 كم
وأفاد المعهد في بيانه الرسمي بأنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.