هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 ريختر تضرب مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث هزة أرضية على بعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور بقوة 4.41 على مقياس ريختر.

التفاصيل

ووفقًا لبيان المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 29/ 12/ 2022م هزة أرضية على بُعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور، وكانت بياناتها كالتالي:

– تاريخ الحدوث: 29/ 12/ 2022م.

– وقت الحدوث: 04:54:58 مساءً بالتوقيت المحلي.

– القوة: 4.41 درجة علي مقياس ريختر، خط العرض: 28.02 شمالًا.

– خط الطول: 33.42 شرقًا.

– العمق: 15.04 كم

وأفاد المعهد في بيانه الرسمي بأنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.