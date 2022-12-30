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على بعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور

هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 ريختر تضرب مصر

2022-12-30 الساعة 1:47
هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 ريختر تضرب مصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث هزة أرضية على بعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور بقوة 4.41 على مقياس ريختر.

التفاصيل

ووفقًا لبيان المعهد: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 29/ 12/ 2022م هزة أرضية على بُعد 31 كيلومترًا جنوب غرب الطور، وكانت بياناتها كالتالي:

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– تاريخ الحدوث: 29/ 12/ 2022م.

– وقت الحدوث: 04:54:58 مساءً بالتوقيت المحلي.

– القوة: 4.41 درجة علي مقياس ريختر، خط العرض: 28.02 شمالًا.

– خط الطول: 33.42 شرقًا.

– العمق: 15.04 كم

وأفاد المعهد في بيانه الرسمي بأنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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