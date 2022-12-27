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زلزال بقوة 5 درجات

هزة أرضية قوية تضرب مصر

2022-12-27 الساعة 8:43
هزة أرضية قوية تضرب مصر
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت عدة محافظات مصرية لهزة أرضية قوية شعر بها عدد كبير من السكان، اليوم الثلاثاء، بعد زلزال قوي شهدته البلاد.

تضرب محافظات

ووقعت الهزة في تمام الساعة 2:10 صباح اليوم الثلاثاء، وأثارت رعبًا كبيرًا. وأكد شهود عيان بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر والقاهرة وجنوب سيناء وقوع هزة أرضية بمحافظاتهم واهتزاز المباني بقوة.

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من جانبه، أعلن معهد البحوث الفلكية أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظات مصرية.

رصد الزلزال

وقال إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد رصدت، صباح الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب الطور.

وأشار المعهد إلى أنه ورد ما يفيد الشعور بالهزة، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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