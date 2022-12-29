هشام الفالح ووكلاء إمارات المناطق يزورون الشيخ الخريصي

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أجرى وكيل وزارة الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات المناطق، زيارة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا في منزله بمدينة تبوك.
ورحب الشيخ الخريصي بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والذين يزورون منطقة تبوك حاليًا بمناسبة انعقاد اجتماعهم في مدينة تبوك.
وأعرب الخريصي لهم عن خالص شكره وتقديره على هذه الزيارة.