هشبول: مونديال 2022 الأخير لـ رونالدو وميسي ومودريتش

قال الإعلامي الرياضي، محمد هشبول إنه من الطبيعي أن يكون هذا المونديال هو الأخير لعدد من النجوم المتقدمين بالعمر، ومعدل تسجيل الأهداف في هذه البطولة جيد.

اللاعبون الكبار

وأضاف محمد هشبول في حديث إلى برنامج حياكم عبر القنوات الرياضية السعودية، اليوم الخميس، أن هناك العديد من اللاعبين الكبار في السن سيكون هذا المونديال الأخير بالنسبة لهم، ومنهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي تياجو سيلفا والكرواتي لوكا مودريتش وماركينيوس وغيرهم من نجوم المنتخبات الأوروبية واللاتينية.

أهداف غزيرة

وتابع هشبول قائلًا إن معدل تسجيل الأهداف في كأس العالم 2022، جيد للغاية، وهناك العديد من الأرقام القياسية التي سجلها اللاعبون الكبار أمثال رونالدو وأوليفيه جيرو وغيرهما.