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بـ 27 مركزًا إسعافيًا وفرق استجابة فورية

هلال تبوك يستبق التقلبات الجوية برفع الجاهزية

2022-12-23 الساعة 3:11
هلال تبوك يستبق التقلبات الجوية برفع الجاهزية
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك جاهزيته وذلك استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة .

27 مركزًا إسعافيًا

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(٢٧) مركزًا إسعافيًا وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطه الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعه .

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وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة  وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

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