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قبل مواجهة النصر المقبلة

هلال دياز لا يخسر ديربي الرياض بالدوري

2022-12-24 الساعة 12:53
هلال دياز لا يخسر ديربي الرياض بالدوري
المواطن - مروة نبيل

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتين رامون دياز، لمواصلة تفوقه ضد النصر، وحسم ديربي الرياض المقبل لصالحه.

النصر ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

دياز لا يخسر الديربي

ويملك دياز مسيرة مميزة ضد النصر، حيث إنه لم يخسر أي ديربي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق فوز جديد.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز 5 مباريات ضد النصر في دوري المحترفين، نجح الأزرق في تحقيق 3 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

وقاد المدرب الأرجنتيني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى فبراير 2018، ورحل لتراجع النتائج، قبل أن يعود لتدريبه مرة أخرى شهر فبراير الماضي.

رامون دياز
رامون – المصدر @Alhilal_FC

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