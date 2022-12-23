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تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد

هلال مكة المكرمة يتأهب للحالة المطرية بـ 98 مركزًا

2022-12-23 الساعة 4:37
هلال مكة المكرمة يتأهب للحالة المطرية بـ 98 مركزًا
المواطن - واس

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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، جاهزيته القصوى وذلك تزامناً مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمه والتي من المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها .

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98 مركزًا

وقد رفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف و 36 مركزًا بمحافظة جدة بكاملها و 38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طواريء ، فيما بلغت عدد الآليات ما يقارب 114 آلية ما بين سيارات إسعاف وآليات الكوارث والأزمات بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية .

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية .

تعليمات الجهات المختصة

وناشد بلجون جميع المواطنين والمقيمين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

تجدر الاشارة إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله.

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