هل أمريكا لديها زر تعطيل طائرات إف 15 التي تملكها السعودية؟

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قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد العوهلي: إن المملكة لديها 4 شركات تعمل في مجال تصنيع وتحديث الطائرات إف 15.
هل أمريكا لديها "زر" تحكم قادر على تعطيل طائرات "اف 15" التي تملكها السعودية؟… #المديفر يسأل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية #الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/r7HTi44x03
— في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022
وتابع العوهلي في لقاء مع الإعلامي عبدالله الميدفر في برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إن من الشركات التي تعمل في تصنيع وتحديث طائرات إف 15، السلام لصناعة الطائرات، والصناعات المتقدمة، شركة المعدات المكملة للطائرات، الشرق الأوسط للمحركات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لديها قدرات ممتازة.
وعن ما إذا كانت أمريكا لديها زر تحكم قادر على تعطيل طائرات إف 15 التي تملكها المملكة، أكد العوهلي أنه من الصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، إنه بحاجة لأحد من وزارة الدفاع.