هل أمريكا لديها زر تعطيل طائرات إف 15 التي تملكها السعودية؟

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد العوهلي: إن المملكة لديها 4 شركات تعمل في مجال تصنيع وتحديث الطائرات إف 15.

تحديث طائرات إف 15

وتابع العوهلي في لقاء مع الإعلامي عبدالله الميدفر في برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إن من الشركات التي تعمل في تصنيع وتحديث طائرات إف 15، السلام لصناعة الطائرات، والصناعات المتقدمة، شركة المعدات المكملة للطائرات، الشرق الأوسط للمحركات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لديها قدرات ممتازة.

تعطيل إف 15

وعن ما إذا كانت أمريكا لديها زر تحكم قادر على تعطيل طائرات إف 15 التي تملكها المملكة، أكد العوهلي أنه من الصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، إنه بحاجة لأحد من وزارة الدفاع.