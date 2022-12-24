هل يقصد رونالدو؟ .. الفراج: حجز جناح فاخر بفندق بالرياض لنجم عالمي كبير

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج مفاجأة مدوية حول اقتراب النصر من حسم تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وقال الفراج قبل قليل في حلقة اليوم السبت من برنامج ” أكشن مع وليد” : “فندق كبير في الرياض، لن أذكر اسمه حجز جناحًا ملكيًا وفاخرًا مع حجز 8 غرف لنجم عالمي كبير لمدة 6 أشهر، صفقة رونالدو لو تمت ستحقق نقلة كبيرة لـ الدوري السعودي خلال المستقبل”.

وأضاف الفراج: ” عقد اللاعب البرتغالي مع النصر سيكون ممتدًا لسنوات طويلة حيث سيكون لاعبًا لفترة ثم سيتحول سفيرًا للنادي في بعض العلامات والأحداث الرياضية”.

تفاصيل العقد مع رونالدو

وبحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن رونالدو سيلعب مع النصر لمدة سنتين ونصف، ثم سيكون سفيرًا للفريق العاصمي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.

وتابعت: “مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر الجاري، قبل الإعلان عن أن كريستيانو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشًا زمنيًا قبل التوقيع الرسمي مع النصر.