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تأثير صورة اللاعب مرعب

هنيدي يعلق على صفقة انضمام رونالدو للنصر

2022-12-31 الساعة 2:54
هنيدي يعلق على صفقة انضمام رونالدو للنصر
المواطن - هالة عبدالرحمن

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تحدث الفنان المصري محمد هنيدي، عن إعلان انضمام اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، موضحًا أن تأثير رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مرعبًا.

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وقال هنيدي، عبر تغريدة له بموقع تويتر اليوم السبت: صورة انضمام رونالدو لنادي النصر أصبحت واحدة من أعلى ٢٠ صورة إعجابًا في تاريخ إنستجرام.

وأضاف الفنان المصري: هذا تأثير رونالدو المرعب.

إعلان الصفقة

بدأت أثار صفقة انضمام قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الظهور بعد ساعات من الإعلان رسميًا.

وتحت عنوان “اللاعب الأعظم عالميًا يوقع للنصر”، أعلن العالمي، مساء الجمعة، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، حيث تم توقيع العقود حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية، صورة لرونالدو يحمل قميصه مع النصر برقم 7، وأخرى مع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر، ليصبح بعدها خبر الانتقال الأكثر رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا ومحليًا.

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