هواتف مقرر تحديثها قريبًا بنظام Android 13

قامت نوكيا بمشاركة قائمة تحدد من خلالها إصدارات الشركة من الهواتف الذكية المقرر تحديثها قريبًا بنظام تشغيل Android 13.

من المعروف أن شركة نوكيا واحدة من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد في الأسواق، ولقد بدأت الشركة خلال الفترة الماضية في معاينة الإصدارات التجريبية من تحديث Android 13، كما كشفت مؤخرًا أيضًا عن خططها لدفع التحديث لعدد من إصدارات الشركة قريبًا.

الإصدارات

وتؤكد HMD Global على دفع التحديث الجديد للإصدارات الآتية:

هاتف XR20

هاتف G50

هاتف G11 Plus

هاتف X10

هاتف X20

300 دولار

وتجتمع هذه الأجهزة في ميزة دعم الاتصال بشبكات 5G عدا هاتف XR20، أيضًا تأتي هذه الإصدارات بمستوى تسعير أقل من 300 دولار.

أيضًا يشترط تثبيت الترقية دعم هذه الإصدارات بنظام تشغيل Android 12، من جانب أخر لم تؤكد الشركة بشكل واضح على موعد لدفع التحديث لمستخدمي هذه الإصدارات.