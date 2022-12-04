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بعد مشاركته ضد بولندا

هوجو لوريس يُعادل إنجاز تورام

2022-12-04 الساعة 7:44
هوجو لوريس يُعادل إنجاز تورام
المواطن - الرياض

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بدأ حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس مباراة منتخب بلاده ضد بولندا بشكل أساسي، ليُحقق رقمًا تاريخيًا في مسيرته مع الديوك.

هوجو لوريس الأكثر مشاركة

وأصبح هوجو لوريس الأكثر مشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم برصيد 142 مباراة، ليُعادل الرقم القياسي المسجل باسم مدافع الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 1998، ليليان تورام.

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وحرص حساب المنتخب الفرنسي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة حارس مرماه هوجو لوريس، مشيدًا بتحقيق رقم قياسي جديد في القائمة التاريخية للديوك.

هوجو لوريس وليليان تورام
لوريس وتورام – المصدر @FrenchTeam

5 تواريخ مميزة

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الضوء على 5 تواريخ بارزة في مشوار لوريس الدولي، موضحة أنه تم اختياره للمرة الأولى في صفوف الديوك يوم 18 نوفمبر 2008، ولعب أول لقاء مونديالي في 11 يونيو 2010.

وأضافت: “في 17 نوفمبر 2010، ارتدى هوجو لوريس شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة، وفي 15 يوليو 2018 صعد لمنصة التتويج بكأس العالم في روسيا، والليلة 4 ديسمبر، عادل الرقم القياسي مع ليليان تورام”.

هوجو لوريس
لوريس – المصدر @FrenchTeam

تقدم فرنسا ضد بولندا

وانتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد وبولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بتقدم الديوك بهدف دون رد سجله أوليفيه جيرو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أوليفيه جيرو
احتفال جيرو – المصدر @fifaworldcup_ar

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