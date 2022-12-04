هوجو لوريس يُعادل إنجاز تورام

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بدأ حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس مباراة منتخب بلاده ضد بولندا بشكل أساسي، ليُحقق رقمًا تاريخيًا في مسيرته مع الديوك.
وأصبح هوجو لوريس الأكثر مشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم برصيد 142 مباراة، ليُعادل الرقم القياسي المسجل باسم مدافع الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 1998، ليليان تورام.
وحرص حساب المنتخب الفرنسي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة حارس مرماه هوجو لوريس، مشيدًا بتحقيق رقم قياسي جديد في القائمة التاريخية للديوك.
وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الضوء على 5 تواريخ بارزة في مشوار لوريس الدولي، موضحة أنه تم اختياره للمرة الأولى في صفوف الديوك يوم 18 نوفمبر 2008، ولعب أول لقاء مونديالي في 11 يونيو 2010.
وأضافت: “في 17 نوفمبر 2010، ارتدى هوجو لوريس شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة، وفي 15 يوليو 2018 صعد لمنصة التتويج بكأس العالم في روسيا، والليلة 4 ديسمبر، عادل الرقم القياسي مع ليليان تورام”.
وانتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد وبولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بتقدم الديوك بهدف دون رد سجله أوليفيه جيرو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).