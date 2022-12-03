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بعد الفوز على أمريكا بثلاثية

هولندا أول المتأهلين لدور الـ8 بكأس العالم 2022

2022-12-03 الساعة 8:12
هولندا أول المتأهلين لدور الـ8 بكأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بفوز الطواحين بنتيجة 3/1.

تقدم منتخب هولندا

وانطلقت مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي بشكل سريع، وتصدى حارس الطواحين أندريس نوبيرت، لفرصة خطيرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

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هولندا ضد أمريكا
جانب من المباراة – المصدر @OnsOranje

وضغط المنتخبان بقوة، قبل أن ينجح ممفيس ديباي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك أمريكا بعد مرور 10 دقائق من تسديدة، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتشتغل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات، وتألق أندريس نوبيرت وتصدى لتسديدة صاروخية عند الدقيقة 42، ليُحافظ على نظافة شباكه، وعزز دالي بليند تقدم الطواحين بهدف ثان؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا ضد أمريكا بنتيجة 2/0.

ممفيس ديباي
احتفال ديباي – المصدر @OnsOranje

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بحثًا عن تعديل النتيجة، وأبعد دفاع الطواحين الكرة من على خط المرمى عند الدقيقة 49، وأطلق ديباي تسديدة خطيرة أبعدها الحارس ببراعة عند الدقيقة 60.

جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح منتخب أمريكا في هز الشباك عن طريق حاجي رايت عند الدقيقة 75، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف آخر، قبل أن ينجح دومفريس في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتخطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ8 في كأس العالم 2022.

نجم منتخب هولندا دومفريس
احتفال دومفريس – المصدر @fifaworldcup_ar

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