هولندا أول المتأهلين لدور الـ8 بكأس العالم 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بفوز الطواحين بنتيجة 3/1.

تقدم منتخب هولندا

وانطلقت مباراة منتخب هولندا ضد أمريكا التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي بشكل سريع، وتصدى حارس الطواحين أندريس نوبيرت، لفرصة خطيرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

وضغط المنتخبان بقوة، قبل أن ينجح ممفيس ديباي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك أمريكا بعد مرور 10 دقائق من تسديدة، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن، لتشتغل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات، وتألق أندريس نوبيرت وتصدى لتسديدة صاروخية عند الدقيقة 42، ليُحافظ على نظافة شباكه، وعزز دالي بليند تقدم الطواحين بهدف ثان؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا ضد أمريكا بنتيجة 2/0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب أمريكا الأول لكرة القدم بحثًا عن تعديل النتيجة، وأبعد دفاع الطواحين الكرة من على خط المرمى عند الدقيقة 49، وأطلق ديباي تسديدة خطيرة أبعدها الحارس ببراعة عند الدقيقة 60.

ونجح منتخب أمريكا في هز الشباك عن طريق حاجي رايت عند الدقيقة 75، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف آخر، قبل أن ينجح دومفريس في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتخطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ8 في كأس العالم 2022.