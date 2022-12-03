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هولندا وأمريكا يفتتحان دور الـ16  اليوم

2022-12-03 الساعة 11:22
هولندا وأمريكا يفتتحان دور الـ16  اليوم
المواطن - زياد العتيبي

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يفتتح مساء اليوم دور الـ 16 إذ يسعى منتخبا هولندا وأمريكا في مواصلة رحلتهما بنهائيات كأس العالم المقامة حالياً بقطر في اللقاء الذي سيقام على ملعب خليفة الدولي.

وسبق أن لعب المنتخبان اللقاءات الدولية والودية بعيدا عن المباريات العالمية الكبرى.

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البحث عن التتويج الأول :

ويبحث المنتخب الهولندي عن التتويج الأول له في البطولة بعد أن اجتاز مرحلة المجموعات  إذ شارك منتخب هولندا 11 مرة في المونديالات في تاريخها.

واستهل منتخب هولندا مرحلة المجموعات بالفوز 2-0 على السنغال  قبل أن يتعادل 1-1 مع نظيره الإكوادوري في الجولة الثانية ثم الفوز 2-0على المنتخب القطري.

يذكر أن منتخب هولندا يتصدر المجموعة التي تضم منتخبات السنغال والإكوادور وقطر برصيد 7 نقاط.

هولندا ضد قطر

طموحات الدور المقبل :

من جانب آخر تحلم أمريكا بالاستمرار للدور المقبل خاصة بعد العروض القوية التي قدمتها في المجموعة الثانية بدور المجموعات .

وفازت أمريكا بورقة الصعود لدور 16 بعد أن احتلت الوصافة في ترتيب المجموعات بـ5 نقاط .

أمريكا ضد ويلز
جانب من المباراة – المصدر @USMNT

وبدأ مشوار منتخب الولايات المتحدة في المونديال  بالتعادل 1-1 مع ويلز قبل أن يتعادل مرة أخرى بدون أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ليحسم في النهاية صعوده للدور الثاني بفضل فوزه 1-0 على منتخب إيران.

الجدير بالذكر أن الفائز من لقاء اليوم سوف يلتقي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا.

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