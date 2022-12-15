هوندا بريز الجديدة كليًّا تظهر لأول مرة بمحرك 1.5 لتر

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أعلنت هوندا عن سيارة Breeze الجديدة التي صممت لتكون مركبة أنيقة وعملية وتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.
وجاءت السيارة الجديدة بتصميم أكثر أناقة مقارنة بنماذج Breeze السابقة إذ حصلت على واجهات معدلّة، وتغيّر فيها تصميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وتصميم المصابيح والجنح الهوائي على مؤخرة الهيكل، وفقًا لـ moto1.
وتميزت Breeze بهيكل بطول 4 أمتار و71 سنتيمترًا، بعرض 186 سم، وارتفاع 168 سم، وجهّزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، كما يمكن الحصول عليها بنسخ مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد.
وتشبه هذه السيارة من الداخل سيارات CR-V بعض الشيء، إذ جهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتين، شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، كما حصلت على أنظمة مولتيميديا حديثة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.
وزودتها هوندا بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وجهّزت السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 193 حصانًا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما سيطلق منها نسخ بمحركات هجينة، ونسخ نعمل بمحركات كهربائية.