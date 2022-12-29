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خلال الربع الرابع من عام 2022

تقويم التعليم تعتمد 30 برنامجًا أكاديميًا في 3 أشهر

2022-12-29 الساعة 2:41
تقويم التعليم تعتمد 30 برنامجًا أكاديميًا في 3 أشهر
المواطن - واس

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اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم الخميس، (30) برنامجاً أكاديمياً في 13 جامعة وكلية خلال الربع الرابع من عام 2022م.

الاعتماد الكامل

وحصلت جامعة الجوف على الاعتماد “الكامل” لبرنامج الطب والجراحة، وحصلت (4) برامج على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس التمريض، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس اللغة العربية، وبكالوريوس إدارة الأعمال.

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الاعتماد المشروط

كما حصلت (4) برامج أكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس أصول الدين، وبكالوريوس الأحياء، والماجستير في الدعوة، والدكتوراة في الدعوة، إضافة إلى اعتماد (4) برامج أكاديمية في جامعة الباحة اعتماداً مشروطاً، وهي:

بكالوريوس طب المختبرات، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العمارة، وبكالوريوس دكتور صيدلي ، وفي جامعة القصيم حصلت (4) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس العمارة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، في حين حصل برنامجان أكاديميان في جامعة تبوك على الاعتماد “المشروط”، وهما: بكالوريوس تقنية المختبرات الطبية، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية.

وفي جامعة طيبة حصلت (3) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس القراءات، وبكالوريوس التفسير وعلوم القرآن، وبكالوريوس علم المعلومات، وحصل برنامجان في جامعة نجران على الاعتماد “المشروط”، هما بكالوريوس المحاسبة، وبكالوريوس إدارة الأعمال، كما حصلت

(5) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس القانون بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الطائف، وبكالوريوس تقنية الأسنان بجامعة الملك خالد، وبكالوريوس الفيزياء بجامعة الملك فيصل، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية بجامعة شقراء، كما حصل برنامج علوم التمريض بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية على الاعتماد “الكامل”.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

مركز اعتماد

وأكدت أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

أهدافه

يُذكر أن مركز “اعتماد” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة، فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة، منها تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

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