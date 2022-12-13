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في التخصصات الإدارية والهندسية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تفتح باب التوظيف بعدة تخصصات

2022-12-13 الساعة 10:52
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تفتح باب التوظيف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- اختصاصي موارد بشرية – التوظيف والاستقطاب (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الإدارة العامة).
–  خبرة عملية في مجال التوظيف لا تقل عن سنتين.
– تقدير لا يقل عن جيد جداً.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الإلمام بنظام العمل.
– الالمام بأعمال التوظيف والاستقطاب .
– إجادة استخدام برامج الموارد البشرية للتوظيف والاستقطاب.
– امتلاك مهارات الاتصال والتفاوض بشكل مميز.
– هدف الوظيفة (تنفيذ أعمال التوظيف والاستقطاب وتنفيذ مهام تحديد الاحتياج الوظيفية).

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2- اختصاصي موارد بشرية – تدرب وتطوير (وظيفتان):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الإدارة العامة).
–  خبرة عملية في مجال التوظيف لا تقل عن سنتين.
– تقدير لا يقل عن جيد جداً.
– إجادة استخدام أساليب التدريب والتطوير المختلفة.
– المهارات في تحديد الاحتياجات التدريبية وخطط التدريب.
– القدرة على قياس العائد من التدريب.
– القدرة على إعداد المبادرات الخاصة بالتدريب وخطوات تنفيذها.
– وضع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– هدف الوظيفة (تنفيذ أعمال التدريب والتطوير وتنفيذ مهام تحديد الاحتياجات التدريبية وخطط التدريب).

3- مُحلل ثاني بيئة وسلامة (3 وظائف):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، هندسة السلامة وحماية البيئة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات التالية (السلامة الكهربائية – حماية البيئة – الوقاية من الحرائق).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات التواصل.
– مهارات التحليل (RCA).
– إدارة المشاريع ومراقبتها.
– دورات احترافية وشهادات تخصصية في مجال السلامة وحماية البيئة.
– لتحقيق في الحوادث وإعداد التقارير.
– هدف الوظيفة (الهدف العام للوظيفة متابعة التزام المرخص لهم بمعايير وإجراءات السلامة وحماية البيئة حسب الإجراءات المعتمدة بالهيئة ومتطلبات الجهات ذات العلاقة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/18هـ الموافق 2022/12/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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