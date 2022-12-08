هيرفي رينارد: ما تردد حول طلبي تسهيل احتراف اللاعبين السعوديين كذب!

نفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، ما تردد حول طلبه من الاتحاد السعودي لكرة القدم تسهيل انتقال واحتراف اللاعبين السعوديين خارج المملكة.

تعليق هيرفي رينارد

وغرد رينارد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” شائعات، أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين إلى أندية أجنبية هذه أكاذيب، ولا أساس لها، هذا ليس من نطاق عملي”.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خرج من الدور الأول من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد فوزه على الأرجنتين وخسارته أمام منتخبي بولندا والمكسيك، حيث تواجد في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضح أن رينارد باق في منصبه كمدرب للمنتخب السعودي حتى 2027.