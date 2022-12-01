هيرفي رينارد: نتيجة المباراة لا تعبر عن أداء الأخضر

أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، على أن الخسارة من المكسيك بنتيجة 2/ 1 لا تعبر عن أداء الأخضر طوال المباراة.

وتحدث رينارد لـ قناة “الكاس” القطرية بعد اللقاء قائلًا: “منتخب المكسيك كان أفضل منا ونحن لم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا، لكن النتيجة لا تعبر عن أداء المنتخب السعودي طوال اللقاء”.

وأضاف رينارد: “المنتخب المكسيكي سجل هدفين وفاز، ونحن حاولنا العودة ولكن دون جدوى”.

ترتيب الأخضر

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي أنهى مشواره في مونديال قطر في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

ولم ينجح الأخضر طوال المشاركة 6 مرات في المونديال، في التأهل لدور ثمن النهائي إلا مرة واحدة وكانت في عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.