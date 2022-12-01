هيرفي رينارد: نتيجة المباراة لا تعبر عن أداء الأخضر

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أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، على أن الخسارة من المكسيك بنتيجة 2/ 1 لا تعبر عن أداء الأخضر طوال المباراة.
هيرفي رينارد مدرب #السعودية يؤكد : منتخب #المكسيك كان أفضل منا #قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup #السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/1jpFjF56KBقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وتحدث رينارد لـ قناة “الكاس” القطرية بعد اللقاء قائلًا: “منتخب المكسيك كان أفضل منا ونحن لم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا، لكن النتيجة لا تعبر عن أداء المنتخب السعودي طوال اللقاء”.
وأضاف رينارد: “المنتخب المكسيكي سجل هدفين وفاز، ونحن حاولنا العودة ولكن دون جدوى”.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي أنهى مشواره في مونديال قطر في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.
ولم ينجح الأخضر طوال المشاركة 6 مرات في المونديال، في التأهل لدور ثمن النهائي إلا مرة واحدة وكانت في عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.