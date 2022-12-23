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بعد تراجع مستواه

هيلدر كوستا يغضب جماهير الاتحاد

2022-12-23 الساعة 5:28
هيلدر كوستا يغضب جماهير الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي هيلدر كوستا غضب الجماهير، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

تراجع مستوى هيلدر كوستا

وشارك هيلدر كوستا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الشباب، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، ولم يُقدم المستوى المتوقع، لتُطالب الجماهير بضرورة عدم الدفع به في المواجهات المقبلة.

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وتعرض اللاعب الاتحادي لانتقادات كبيرة من الجماهير، ليصبح اسم كوستا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة.

هيلدر كوستا في كأس الملك
كوستا في المباراة – المصدر @ittihad

انتقادات كبيرة

وقال حمزة السيد: “هليدر كوستا لاعب غير مفيد نهائيا للاتحاد، لو الفرص التي أعطيت له أعطيت لأي شاب من شباب الاتحاد لرأينا فائدة للاتحاد، للأمانة وجوده أساسي يعتبر الاتحاد يلعب ناقصًا للأسف، لابد من الجلوس معه، إذا لم ينهض من كسله، مكانه الدكة وبس”.

هيلدر كوستا
كوستا – المصدر @ittihad

وكتب آخر: “أعجبني نونو سانتو عندما شاهد نقطة ضعف الاتحاد من الجهة اليسرى طلع أحمد بامسعود ودخل زكريا هوساوي، ثم بعدها سحب هيلدر كوستا ودخل عبدالعزيز البيشي وأصبح عبدالرحمن العبود في الجهة اليسرى”.

واستعرض عبدالرحمن السالمي أرقام هيلدر كوستا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقال: “لعب 6 مباريات / 6 كأساسي، لم يسجل أي هدف، لم يصنع أي هدف، لم يصنع أي فرصة محققة وأرسل عرضية واحدة ناجحة فقط”.

هيلدر كوستا في كأس الملك
كوستا في المباراة – المصدر @ittihad

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