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آخر موعد للعمل 31 ديسمبر

واتساب يتوقف عن العمل على 49 طرازًا من الهواتف الذكية

2022-12-27 الساعة 4:47
واتساب يتوقف عن العمل على 49 طرازًا من الهواتف الذكية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شركة واتساب إنها قررت التوقف عن العمل على ملايين الهواتف، سواء من تلك التي تعمل على نظام التشغيل آندرويد أو iOS، وذلك بدءًا من أول 2023.

آخر موعد لعمل واتساب

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه لن يتمكن الأشخاص الذين لديهم طرز قديمة من آيفون أو آندرويد من استخدام واتساب بعد 31 ديسمبر دون الحصول على ترقية.

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وسيتوقف تطبيق الرسائل الفورية عن العمل على 49 نوعًا من الهواتف بما في ذلك iPhone 5 أو 5c إلى جانب العديد من طرز Huawei و LG و Samsung.

وسيتم إرسال تنبيه لمستخدمي هذه الهواتف بواسطة التطبيق قبل أن يتوقف عن العمل.

وقالت الشركة: تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نراجع بانتظام أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات، وقد لا تحتوي بعض الأجهزة على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل التطبيق.

وتابعت: لاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثلنا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها.

تحديث الهاتف 

وقد يتمكن بعض المستخدمين من إيجاد حل عن طريق تحديث نظام التشغيل الخاص به إذا كانت شركته تسمح بذلك، على سبيل المثال، فإنه يمكن لبعض أجهزة آيفون تحديث النظام التشغيل الخاص به عن طريق الانتقال إلى الإعدادات العامة وتحديد خيار تحديث البرنامج.

وإذا لم يكن جهازك قادرًا على تحديث نظام التشغيل، فإن المستخدم بلا شك سيحتاج إلى هاتف أحدث.

واتساب يتوقف عن العمل على 49 طرازًا من الهواتف الذكية

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