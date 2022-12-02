واتساب يطرح ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة لتطبيق واتساب.
تعمل WhatsApp على إمكانية البحث عن الرسائل حسب التاريخ. pic.twitter.com/qQhmCw6hrqقد يهمّك أيضاً
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) December 1, 2022
وأرفق السبيعي صورة بها شرح مبسط لهذه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: “تعمل WhatsApp على إمكانية البحث عن الرسائل حسب التاريخ”.
وبالأمس بدأ واتساب أخيرًا في طرح ميزة Message Yourself لجميع مستخدميه، حيث يتم حاليًّا طرح الميزة تدريجيًّا لكل من مستخدمي أندرويد و iOS.
وتقول الشركة: إن الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة. وتعد ميزة Message Yourself هي في الأساس دردشة فردية مع نفسك لإرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات حسب الحاجة.
ويمكن للمستخدمين تتبع مهامهم وإرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق إلى أنفسهم، وما إلى ذلك على واتساب.