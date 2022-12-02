واتساب يطرح ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ

كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن ميزة جديدة لتطبيق واتساب.

شرح مبسط

وأرفق السبيعي صورة بها شرح مبسط لهذه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: “تعمل WhatsApp على إمكانية البحث عن الرسائل حسب التاريخ”.

وبالأمس بدأ واتساب أخيرًا في طرح ميزة Message Yourself لجميع مستخدميه، حيث يتم حاليًّا طرح الميزة تدريجيًّا لكل من مستخدمي أندرويد و iOS.

وتقول الشركة: إن الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة. وتعد ميزة Message Yourself هي في الأساس دردشة فردية مع نفسك لإرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات حسب الحاجة.

ويمكن للمستخدمين تتبع مهامهم وإرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق إلى أنفسهم، وما إلى ذلك على واتساب.