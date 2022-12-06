واتساب يطرح ميزة تقسيم الشاشة

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يعمل تطبيق التواصل الفوري واتساب على إضافة ميزة Picture in Picture (الصورة داخل الصورة) للمستخدمين الذين يستعملون مكالمات الفيديو في التطبيق.
ووفقًا لتقرير إخباري، فإن هذه الميزة تسمح لمستخدمي واتساب باستخدام تطبيقات أخرى، بينما يجرون في الوقت ذاته مكالمات الفيديو عبر التطبيق، وذلك بتقسيم الشاشة إلى أقسام متعددة.
وأفاد موقع WaBetaInfo الذي يتابع أخبار واتساب أولًا بأول، أن التطبيق بدأ في اختبار هذه الميزة لدى عدد من مختبري النسخة التجريبية.
ومن المتوقع توسيع نطاق استخدام هذه الميزة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.